En fritidsbåt med fyra personer ombord utanför Smögen har larmat om att deras båt tar in vatten. Det uppger Sjö och flygräddningscentralen JRCC för Expressen.

Sjöräddningssällskapet i Smögen, Sjöfartsverkets räddningshelikopter och en lots arbetar på platsen.

– Läget är betydligt bättre nu än det var för tio minuter sedan, säger Niklas Linden på JRCC till Expressen.