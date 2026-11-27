Fritidsbåt i sjönöd vid Smögen – stor insats
En fritidsbåt med fyra personer ombord utanför Smögen har larmat om att deras båt tar in vatten. Det uppger Sjö och flygräddningscentralen JRCC för Expressen.
Sjöräddningssällskapet i Smögen, Sjöfartsverkets räddningshelikopter och en lots arbetar på platsen.
– Läget är betydligt bättre nu än det var för tio minuter sedan, säger Niklas Linden på JRCC till Expressen.
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