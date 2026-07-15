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Mås i Oslo, arkivbild. (Annika Byrde/NTB)
Inrikes

Räddningstjänsten anmäld för långsam hjälp till spetsad mås

Av Patrik Dahlin
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Räddningstjänsten i Malmö har anmälts för djurplågeri efter en händelse förra veckan då en mås fastnade på en spira högt upp på ett hustak, skriver Sydsvenskan. Anmälaren anser att måsen inte fick hjälp snabbt nog.

– Privatpersonen menar att räddningstjänsten inte skyndsamt har plockat ner den här måsen.

Fågeln plockades ner tolv timmar efter att den upptäckts. Enligt Sydsvenskan har förundersökningen redan lagts ner.

Räddningstjänsten och fågelskydd larmades
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Även P4 Malmöhus rapporterar om anmälan
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Fågeln hade fastnat med ena vingen (7 juli)
Sveriges Radio
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