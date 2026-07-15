Räddningstjänsten anmäld för långsam hjälp till spetsad mås

Räddningstjänsten i Malmö har anmälts för djurplågeri efter en händelse förra veckan då en mås fastnade på en spira högt upp på ett hustak, skriver Sydsvenskan. Anmälaren anser att måsen inte fick hjälp snabbt nog.

– Privatpersonen menar att räddningstjänsten inte skyndsamt har plockat ner den här måsen.

Fågeln plockades ner tolv timmar efter att den upptäckts. Enligt Sydsvenskan har förundersökningen redan lagts ner.