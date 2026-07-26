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Illustrationsbild. (Henrik Montgomery/TT)
Branden i Borlänge

Varningen efter branden: Bada inte i Dalälven

Av Patrik Dahlin
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Räddningstjänsten uppmanar till att inte bada eller dricka vattnet i Dalälven, rapporterar P4 Dalarna. Orsaken är branden i en avfallsanläggning som rasar i Färjegårdarna i Borlänge.

– Det har gått ut släckvatten i älven och därför varnar vi, säger Håkan Eriksson på räddningstjänsten till Borlänge Tidning.

Branden startade vid 14-tiden och ett viktigt meddelande till allmänheten har utfärdats.

Läs informationen på Krisinformation.se
www.krisinformation.se
Kraftig rökutveckling på platsen
www.borlangetidning.se
Människor uppmanas att hålla sig borta från området
Sveriges Television
Vid 22-tiden var branden inte under kontroll
TT
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