Varningen efter branden: Bada inte i Dalälven
Räddningstjänsten uppmanar till att inte bada eller dricka vattnet i Dalälven, rapporterar P4 Dalarna. Orsaken är branden i en avfallsanläggning som rasar i Färjegårdarna i Borlänge.
– Det har gått ut släckvatten i älven och därför varnar vi, säger Håkan Eriksson på räddningstjänsten till Borlänge Tidning.
Branden startade vid 14-tiden och ett viktigt meddelande till allmänheten har utfärdats.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen