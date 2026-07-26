Varningen efter branden: Bada inte i Dalälven

Räddningstjänsten uppmanar till att inte bada eller dricka vattnet i Dalälven, rapporterar P4 Dalarna. Orsaken är branden i en avfallsanläggning som rasar i Färjegårdarna i Borlänge.

– Det har gått ut släckvatten i älven och därför varnar vi, säger Håkan Eriksson på räddningstjänsten till Borlänge Tidning.

Branden startade vid 14-tiden och ett viktigt meddelande till allmänheten har utfärdats.