VMA i Borlänge – brinner i avfallsanläggning

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Ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) har utfärdats för boende i Färjegårdarna i Borlänge. Detta efter en kraftig brand vid en avfallsanläggning.

”Räddningsledaren uppmanar alla att hålla sig borta från området och vid behov gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.”

Det är en fullt utvecklad brand och det finns ingen prognos för när den kan vara släckt, enligt SVT Nyheter Dalarna.