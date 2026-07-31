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Innovation & framtid

Radikal flygplansdesign ska utmana Boeing

A rendering of a blended-wing body prototype aircraft. In 2023 the Air Force promised $235 million to help start-up manufacturer JetZero build a jet with a blended-wing body that officials say could provide greater range and efficiency for military tankers and cargo planes. (AP)

Jet Zero har ett ambitiöst mål: att utmana Boeing och bli en storspelare inom den amerikanska flygindustrin. Bolaget har just fått lite hjälp på traven i form av 3 miljarder dollar…

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The Wall Street Journal

Could the Most Radical Plane Design Since the Concorde Take On Boeing?

JetZero’s blended-wing aircraft just got a major b…

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