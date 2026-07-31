Radikal flygplansdesign ska utmana Boeing
Jet Zero har ett ambitiöst mål: att utmana Boeing och bli en storspelare inom den amerikanska flygindustrin. Bolaget har just fått lite hjälp på traven i form av 3 miljarder dollar…
The Wall Street Journal
Could the Most Radical Plane Design Since the Concorde Take On Boeing?
JetZero’s blended-wing aircraft just got a major b…
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