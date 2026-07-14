Utvecklingen av AI • Omni förklarar
Radikala AI-motståndarna blir fler: ”Folk är arga”
Rädslan för hur AI kommer att påverka våra liv har lett till brandattacker, skottlossning och dödshot mot AI-toppar. Samtidigt finns radikala rörelser som tar avstånd från våld men kämpar för att fler ska se vad de ser.
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