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Radikala AI-motståndarna blir fler: ”Folk är arga”

Demonstration mot AI-center i Vancouver, Kanada. 27 juni 2026. (Darryl Dyck /AP/TT)

Rädslan för hur AI kommer att påverka våra liv har lett till brandattacker, skottlossning och dödshot mot AI-toppar. Samtidigt finns radikala rörelser som tar avstånd från våld men kämpar för att fler ska se vad de ser.

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