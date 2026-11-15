Två personer bröt sig under natten in i en bostad i Linköping och rånade två personer som befann sig där, rapporterar Corren.

När polisen sedan gjorde en husrannsakan hos de misstänkta uppdagades ett släktband. De misstänkta är en mamma och hennes son, skriver tidningen. Båda är gripna.

Personerna som befann sig i lägenheten fick transporteras till sjukhus för vård men ska inte ha allvarliga fysiska skador.