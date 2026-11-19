Lyxjakten Bayesian som förliste utanför Siciliens kust för två år sedan hade en oupptäckt svaghet, visar en ny rapport.

Utredarna slår fast att fartyget var extra känsligt för att kapsejsa. Besättningen kände dock inte till risken, eftersom båtens stabilitet aldrig testades när den låg för ankar med seglen nere.

En tidigare utredning har visat att superjakten sjönk till följd av hårda vindar.

– Det fanns inga tydliga prognoser om de extrema vindarna den natten, så besättningen fick aldrig någon varning, säger utredningsledaren Rob Loder.

Sju personer dog i olyckan, däribland båtens ägare, techmiljardären Mike Lynch och hans dotter.