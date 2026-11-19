Rättegången mot den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg kommer att hållas den 26 och 27 januari, rapporterar TV4 Nyheterna.

Rättegången skulle ha hållits redan i mitten av september, men fick skjutas upp eftersom åklagaren ville ha mer tid.

Nyberg står åtalad för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Hon erkänner olovlig körning, men nekar till resten.