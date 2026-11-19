Rättegången mot Katja Nyberg hålls i januari nästa år
Rättegången mot den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg kommer att hållas den 26 och 27 januari, rapporterar TV4 Nyheterna.
Rättegången skulle ha hållits redan i mitten av september, men fick skjutas upp eftersom åklagaren ville ha mer tid.
Nyberg står åtalad för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Hon erkänner olovlig körning, men nekar till resten.
Åtalet mot Nyberg — det gäller saken
- Katja Nyberg, tidigare SD-ledamot och polis, stoppades av polis i december 2025 och åtalades senare för grov olovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott.
- Vid ingripandet hittades 1,18 gram kokain och ett snortrör i Nybergs väska, och blod- samt hårprov visade spår av kokain, amfetamin och ecstasy.
- Nyberg nekade till brott, men lämnade Sverigedemokraterna, blev politisk vilde och förlorade sitt körkort samt sin polisanställning efter beslut av Transportstyrelsen och Polismyndigheten.
- Hon åtalades i maj 2026 för flera brott och rättegången har skjutits upp efter nya vittnesuppgifter och sena yttranden från försvaret.
- Nyberg har ifrågasatt utredningen och JO-anmält åklagaren, men Justitieombudsmannen har valt att inte gå vidare med anmälan.
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