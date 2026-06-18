Rederi-vd: Kan börja segla genom Hormuz om ett dygn

Rederiet Stena Bulk är fortfarande tveksamma till att börja segla genom Hormuzsundet trots att medlarlandet Pakistan hävdar att uppgörelsen mellan USA och Iran gäller omedelbart och att Hormuzsundet kommer att öppnas direkt.

Stena Bulks vd Erik Hånell säger till TT att det finns ett antal frågetecken som behöver rätas ut innan de börjar segla genom det snäva sundet. Men om de får besked på några avgörande punkter kan deras fartyg som ligger i sundet börja röra på sig inom ett dygn.

Det är ännu oklart om Iran kommer att ta ut en avgift för passage genom sundet. USA hävdar att det inte ska vara så, men Irans chefsförhandlare påstår att det enbart gäller under 60-dagarsperioden då ett varaktigt fredsavtal ska förhandlas fram.

Enligt Erik Hånell skulle det vara ”väldigt olyckligt” om det blir tullavgifter i sundet.