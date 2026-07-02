Regeringen förlänger affär med Somalia trots kritiken
Regeringen förlänger det kritiserade samarbetet med Somalia, där fem miljoner om året betalas till premiärminister Hamza Abdi Barres kontor. I gengäld ska Sverige få utvisa brottsdömda somalier till landet.
– Vi har sett en femdubbling av antalet brottsdömda som vi har lyckats utvisa, säger migrationsminister Johan Forssell (M) till TT.
Uppgörelsen har fått omfattande kritik på grund av korruptionsrisken och har granskats av riksdagens konstitutionsutskott. Forssell menar att det inte framkommit några bevis för korruption och att man därför kan fortsätta utbetalningarna.
Regeringens affärer med Somalia — det gäller saken
- Regeringen slöt 2023 ett hemligt avtal med Somalia om att landet skulle ta emot tvångsutvisade i utbyte mot bistånd på 100 miljoner kronor.
- Minst fem miljoner kronor har även betalats ut till tjänster hos personer med nära band till Somalias premiärminister.
- Upplägget har lett till hård kritik från oppositionen, KU-anmälningar och krav på avgång för migrationsminister Johan Forssell (M).
- Regeringen och ansvariga ministrar har försvarat utbetalningarna och menar att inga fel begåtts, medan FN-organet IOM förnekat att stödet underlättat utvisningar.
- Flera utvisningar till Somalia har genomförts, men samarbetet har orsakat konflikter inom Sida, på ambassaden och med Världsbanken.
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