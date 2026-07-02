Regeringen förlänger affär med Somalia trots kritiken

Regeringen förlänger det kritiserade samarbetet med Somalia, där fem miljoner om året betalas till premiärminister Hamza Abdi Barres kontor. I gengäld ska Sverige få utvisa brottsdömda somalier till landet.

– Vi har sett en femdubbling av antalet brottsdömda som vi har lyckats utvisa, säger migrationsminister Johan Forssell (M) till TT.

Uppgörelsen har fått omfattande kritik på grund av korruptionsrisken och har granskats av riksdagens konstitutionsutskott. Forssell menar att det inte framkommit några bevis för korruption och att man därför kan fortsätta utbetalningarna.