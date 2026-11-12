Finansminister Elisabeth Svantesson (M) under en pressträff om övergångsbudgeten i slutet av oktober.

Regeringen har presenterat sin övergångsbudget. Den går med underskott, trots att finansdepartementet bedömer att lågkonjunkturen är över. Departementet förklar det bland annat med fortsatta försvarssatsningar och stöd till Ukraina.

En övergångsbudget ska traditionellt sett inte innehålla några nya politiska satsningar, men regeringen har valt att göra undantag bland annat för uppbyggnaden av försvaret, höjd åldersgräns för jobbskatteavdraget och investeringar i transportinfrastruktur.

Jämfört med budgeten för 2026 har prognosen för budgetsaldot trots det blivit 42 miljarder kronor starkare, enligt dokumentet.

– Mitt budskap till svenska folket är att även om vi saknar en ordinarie regering så kommer vi ta ansvar för att se till att statens verksamhet i grunden ska fungera genom övergångsbudgeten, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) i ett pressmeddelande.