Regeringsstyrkorna: ”Vill befria hela Sudan”
Sudans regeringsstyrkor har tagit tillbaka initiativet i kriget mot paramilitära RSF, men varken ett militärt avslut eller en vapenvila framstår som sannolikt, skriver Financial Times.
– Vi vill befria hela Sudan. Vi skulle föredra att göra det politiskt, men om det inte finns något vettigt sätt att göra det så kommer vi att hitta en annan väg, säger en rådgivare till regeringsstyrkornas ledare general Abdel Fattah al-Burhan.
USA:s president Donald Trump har flera gånger sagt att han kommer att ordna ett fredsavtal mellan parterna, något som för närvarande ser osannolikt ut.
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