Människor på gatan i Khartoum tidigare i höst.

Bostäder i Sudans huvudstad Khartoum har under natten attackerats med drönare, uppger vittnen för AFP.

– Människor försökte rädda familjemedlemmar som satt fast under rasmassorna, berättar en av dem.

Det är oklart hur många som skadats och vem som ligger bakom attackerna. Khartoum kontrolleras för närvarande av regeringsstyrkorna, som ligger i krig med paramilitära RSF.

Myndigheterna har ännu inte bekräftat attackerna.

FN har tidigare kritiserat både regeringen och RSF för hur de använder drönare i kriget, som pågått sedan 2023.