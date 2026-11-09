Producenten Namit Malhotra säger att han satsat fem miljarder av sina egna pengar på att spela in ”Ramayana”. Filmen, vars första del går upp på biografer världen över just nu, är Indiens dyraste någonsin.

– Alltihop är mina pengar. Jag tar hela risken [...] jag går all in, säger Malhotra till CNN.

Den djupt patriotiske producenten och regissören berättar att han drömmer om att ta den 2000 år gamla berättelsen om prins Rama till en storpublik i utlandet. För att göra det, menar han, krävs en budget som kan tävla med de pengar som Hollywood lägger på sina största produktioner.