Skådespelaren Yash på den amerikanska galapremiären för ”Ramayana” i slutet av oktober.

Indiens dyraste film någonsin har gått upp på biografer världen över, skriver AFP.

”Ramayana: Rise of a legend” skildrar den klassiska hinduistiska berättelsen om prins Rama, hans exil och hans återkomst.

I rollerna syns några av Indiens största filmstjärnor. För regin står Namit Malhotra, som tidigare jobbat med ”Dune” och ”Interstellar” i Hollywood, och för soundtracket står inte mindre än två Oscarsvinnande kompositörer: Hans Zimmer och AR Rahman.

Totalt beräknas filmen, som släpps i två delar, ha kostat över fem miljarder kronor. CNN beskriver det som osannolikt att den ska gå med vinst.

Historien har filmatiserats flera gånger, men det är första gången en sådan filmatisering får en riktigt bred global lansering.

Enligt AFP är historien också nära kopplad till premiärminister Narendra Modis hindunationalistiska rörelse och hur filmen tas emot i omvärlden kan tänkas få diplomatiska efterdyningar.