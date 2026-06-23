Regissören Staffan Westerberg är död
Regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg är död, uppger familjen för Kulturnytt. Han blev 92 år gammal.
Westerberg var mest känd för tv-produktioner som ”Vilse i pannkakan” och ”Lillstrumpa och Syster Yster” på 1970- och 80-talet. Han jobbade också med bland annat teatern Brunnsgatan 4.
bakgrund
Staffan Westerberg
Wikipedia (sv)
Staffan Gunnar Westerberg, född 11 juni 1934 i Nederluleå församling, Norrbottens län, är en svensk regissör, manusförfattare och skådespelare. Han är mest känd för sitt barnprogram Vilse i pannkakan som hade premiär 1975.
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