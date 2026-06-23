Regissören Staffan Westerberg är död

Regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg är död, uppger familjen för Kulturnytt. Han blev 92 år gammal.

Westerberg var mest känd för tv-produktioner som ”Vilse i pannkakan” och ”Lillstrumpa och Syster Yster” på 1970- och 80-talet. Han jobbade också med bland annat teatern Brunnsgatan 4.