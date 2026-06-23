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Staffan Westerberg. (Claudio Bresciani / TT / TT Nyhetsbyrån)
Staffan Westerberg 1934-2026

Krönikor: Inte sabbade Storpotäten någons barndom

Av Ebba Örn
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Det är svårt att ens överblicka Staffan Westerbergs enorma produktion, skriver Cecilia Djurberg i Aftonbladet. Under sina 92 år i livet skapade han som skådespelare, regissör, manusförfattare och inte minst som upphovsmakare till dockor.

Med sitt barnprogram ”Vilse i pannkakan” anklagades han för att ha förstört den unga publiken med sina ”vänstervridna” figurer. Men Westerberg och Storpotäten sabbade ingen barndom, skriver Djurberg i sin krönika.

”Den som gått på myten om att han sysslade med politisk indoktrinering av barn har antingen aldrig sett, eller totalt missförstått hans fantasifulla, filosofiska teaterlekar.”

I pjäsen ”Lillebror och Storebror” från mitten av 1990-talet finns nycklar till det mesta han skapade, skriver DN:s Leif Zern. Pjäsen skildrar Westerbergs eget barndomstrauma och hur han som femåring förlorade sin storebror i en cykelolycka. ”Lillebror och Storebror” är det vackraste han skrivit, enligt Zern.

”Man kunde också säga: Det är bara här – på teatern – som Staffan kunde tala om sitt mörker och hålla minnet levande av den bror han förlorat.”

Cecilia Djurberg: Storpotäten förstörde inte någons barndom
krönika · Aftonbladet
Susanne Sigroth-Lambe: Teaterpoeten har farit till sina änglar
krönika · Upsala Nya Tidning  · Ofta betalvägg
Leif Zern: Sanningen om denna tusenkonstnär rymdes aldrig i en raggsocka
krönika · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Staffan Westerberg blev 92 år gammal
radio+text · Sveriges Radio
Arbetade nära poeten Kristina Lugn
TT
Gjorde en sista intervju med Kulturnytt tidigare i juni: ”Jag har alltid haft avsked i livet” (12 juni)
radio+text · Sveriges Radio
bakgrund
 
Staffan Westerberg
Wikipedia (sv)
Staffan Gunnar Westerberg, född 11 juni 1934 i Nederluleå församling, Norrbottens län, är en svensk regissör, manusförfattare och skådespelare. Han är mest känd för sitt barnprogram Vilse i pannkakan som hade premiär 1975.
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