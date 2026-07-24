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Ett barn får sitt MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. (Lindsey Wasson / AP)
Trumps USAMässlingsutbrotten i USA

Rekordår för mässling i USA – över 2 000 drabbade

Av Hedda Hallsenius
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Mässlingen är inne på sitt andra rekordår i rad i USA, med 2 318 dokumenterade fall hittills under 2026, rapporterar amerikanska medier.

Halvvägs genom 2026 har antalet mässlingsfall nått en nivå som inte setts i landet sedan 1991. Sjukdomen utrotades i USA år 2000, men under de senaste 18 månaderna har man sett fler fall än under de föregående 25 åren sammanlagt.

Det allra största utbrottet startade i delstaten South Carolina i oktober förra året. När det mattades av i april hade nästan 1 000 människor smittats, skriver CNN.

Allt färre barn i USA vaccineras mot mässling.

Ordförande för pediatrikorganisation: ”Det här hade kunnat undvikas”
CNN
Förra året dog två ovaccinerade barn i mässlingsutbrott
NY Times  · Ofta betalvägg
Omkring 92,5 procent av alla förskolebarn i USA har vaccinerats – enligt experter behöver 95 procent av befolkningen vara vaccinerade för att förhindra utbrott
AP  · Ofta betalvägg
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