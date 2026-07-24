Rekordår för mässling i USA – över 2 000 drabbade

Ett barn får sitt MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

Mässlingen är inne på sitt andra rekordår i rad i USA, med 2 318 dokumenterade fall hittills under 2026, rapporterar amerikanska medier.

Halvvägs genom 2026 har antalet mässlingsfall nått en nivå som inte setts i landet sedan 1991. Sjukdomen utrotades i USA år 2000, men under de senaste 18 månaderna har man sett fler fall än under de föregående 25 åren sammanlagt.

Det allra största utbrottet startade i delstaten South Carolina i oktober förra året. När det mattades av i april hade nästan 1 000 människor smittats, skriver CNN.

Allt färre barn i USA vaccineras mot mässling.