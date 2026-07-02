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Entren till tunnelbanan vid Rådmansgatan, illustrationsbild. (Caisa Rasmussen/TT)
SL:s biljettpriser

Rekordförsäljning av kort när SL-priset sänktes

Av Helena Sällström
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Försäljningen av månadskort hos SL slog rekord den 1 juli när priset halverades, skriver TT. Den tidigare högsta siffran detta året var 53 000 kort under en dag i början av januari.

117 600 personer köpte 30-dagarsbiljett. Den genomsnittliga försäljningen ligger på 14 000 månadskort per dag.

Sänkningen är en del av Tidöpartiernas tillfälliga satsning på sänkt pris för kollektivtrafik med anledning av det globala ekonomiska läget.

Det blev årets högsta försäljningsnotering under en dag
TT
MP välkomnar sänkningen men ifrågasätter varför den är tillfällig (1 juli)
Sveriges Television
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