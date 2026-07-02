Rekordförsäljning av kort när SL-priset sänktes

Försäljningen av månadskort hos SL slog rekord den 1 juli när priset halverades, skriver TT. Den tidigare högsta siffran detta året var 53 000 kort under en dag i början av januari.

117 600 personer köpte 30-dagarsbiljett. Den genomsnittliga försäljningen ligger på 14 000 månadskort per dag.

Sänkningen är en del av Tidöpartiernas tillfälliga satsning på sänkt pris för kollektivtrafik med anledning av det globala ekonomiska läget.