SL köper tillbaka alla årskort: ”Rimlig åtgärd”

Den som har köpt årskort med SL får lämna tillbaka det och få igen pengarna efter att en subvention införts på månadskorten. Det rapporterar Mitt i.

”Det är en rimlig åtgärd mot de mest lojala resenärerna, som med hög sannolikhet kommer att köpa periodbiljetter under försöksperioden”, skriver SL i ett förslag till trafiknämnden.

Under årets sista sex månader kostar ett månadskort 530 kronor, hälften av det vanliga priset, på grund av en ny subvention. Det blir 400 kronor billigare i månaden än med årskortet.