Rektor köpte lyxmöbler för 1,2 miljoner – åtalas

En tidigare förskolerektor i Jönköpings kommun åtalas för grov trolöshet mot huvudman efter att ha köpt in lyxmöbler till ett värde av nästan 1,2 miljoner kronor. Det rapporterar SVT Nyheter Jönköping.

Rektorn ska ha köpt runt 120 designlampor, en Laminofåtölj för 25 000 och andra dyra möbler. Men i stället för att gå till förskoleverksamheten ska rektorn ha förvarat möblerna hemma. Möbler ska också ha sålts vidare på Blocket.

Den tidigare rektorn erkänner brott.