Riksbanken förväntas på onsdagen höja styrräntan från 1,75 till 2,00 procent. Det blir i så fall den första höjningen på över två år.

Detta förväntas dessutom bara vara början på en längre period av räntehöjningar. Enligt storbanken SEB pekar prissättningen på marknaden mot att Riksbanken höjer räntan med 1,11 procentenheter det kommande året.

– Riksbanken ska så att säga komma i kapp de andra, säger SEB-strategen Amanda Sundström till TT.

Många andra centralbanker, som de i USA, euroområdet och Norge har redan styrräntor som ligger klart högre än den i Sverige.