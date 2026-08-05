RO fäller Gina Tricots barnreklam: ”Nedvärderande”

Gina Tricots satsning på barnkläder har mött kritik och en reklambild för kollektionen Young har fällts av Reklamombudsmannen för könsdiskriminering, rapporterar DI.

Nämnden anser att en flicka framställs på ett sexualiserat sätt och att reklamen är ”nedvärderande för flickor i allmänhet”. Klädkedjan delar inte bedömningen.

Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) reagerar starkt på Gina Tricots reklam. Hon betonar att klädjättarna måste förstå sin makt.

”Barn är inte vuxna i mindre kroppar. Barn ska skyddas, inte exploateras”, skriver hon i ett mejl till Omni.