Zara Larsson uppträder i NBC:s Today Show i New York i maj 2026.

Robyn och Zara Larsson är båda nominerade till amerikanska Grammygalan. Larsson kan vinna pris för bästa danspoplåt med ”Blue moon”, medan Robyn tävlar om bästa dans-/elektroniska album med ”Sexistential”.

Ingen av de båda svenska popstjärnorna har tidigare vunnit en Grammy, noterar TT.

Även Abbas Benny Andersson och Björn Ulvaeus har chans att prisas. Musiken från den nya Broadwayuppsättningen av deras musikal ”Chess” är nominerad till bästa musikalalbum.

Galan hålls i Los Angeles den 7 februari.