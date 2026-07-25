Roc Boyz vägrar be om ursäkt: ”De vill provocera”

Den norska hiphop-gruppen Roc Boyz vill inte be om ursäkt för den animerade film där samer får stryk som visades under Brännbollsyran tidigare i år, skriver Kuriren.

Det är något som Jonathan Sagelind, ordförande i Lule-Boden sameförening, inte är imponerad över.

– Vuxna personer hade kanske gjort en pudel och sagt ’vi ber om ursäkt, det blev fel’. Men i det här fallet är de ju bara ute efter att provocera ytterligare, säger han till SVT Norrbotten.

Gruppen har skrivit på ett kontrakt som gör att filmen inte kommer visas på musikfestivalen Splash i Luleå nästa helg. I stället visas en video där de sitter vid en lägereld och dricker öl med samer, uppger arrangören Gustav Pettersson.