Mick Jagger lyssnade på Zara Larsson ”förra veckan”
Den brittiska rockstjärnan Mick Jagger lyssnade senast förra veckan på Zara Larsson, berättar han i en intervju med DN.
– En eller två låtar. Jag skulle kanske inte lyssna på ett helt album, säger han.
Det var i våras när Larsson gästade amerikanska ”Today Show” som det framkom att Jagger lyssnar på den svenska popstjärnan. I ett klipp som visades i sändningen berättade han att hans son informerat om Larssons comeback, men Jagger säger att han inte höll med om det – för honom hade Larsson aldrig försvunnit.
Efter det ”plockade alla upp” händelsen, säger han till tidningen.
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