Mick Jagger lyssnade på Zara Larsson ”förra veckan”

Den brittiska rockstjärnan Mick Jagger lyssnade senast förra veckan på Zara Larsson, berättar han i en intervju med DN.

– En eller två låtar. Jag skulle kanske inte lyssna på ett helt album, säger han.

Det var i våras när Larsson gästade amerikanska ”Today Show” som det framkom att Jagger lyssnar på den svenska popstjärnan. I ett klipp som visades i sändningen berättade han att hans son informerat om Larssons comeback, men Jagger säger att han inte höll med om det – för honom hade Larsson aldrig försvunnit.

Efter det ”plockade alla upp” händelsen, säger han till tidningen.