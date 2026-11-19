Sångerskan Carola Häggkvist och predikanten Runar Sögaard gifter sig i maj 1990. Carola med brudbukett och Runar med norska flaggan.

På 1990-talet sköts artisten Carola Häggkvists katt Lilleman till döds. Länge anklagade hon ex-maken Runar Sögaard och i Alex och Sigges podd ”Mardrömsgästen” erkänner ex-predikanten till slut varför han dödade husdjuret.

Han säger att Lilleman ”pissade i varenda kruka” i huset och sedan övergick till Sögaards vita Lacostetröja, som han nyss köpt i Paris. Geväret hämtades och ett nackskott avlossades.

I podden försöker Sögaard nyansera händelsen med att paret tidigare ska ha diskuterat att ”göra sig av med” katten. Nu blev det i stället så att han fick köpa en ny.

– Det var plåster på såren helt klart, för den nya katten var både vackrare och mindre, säger han.