Runar Sögaard: Carolas katt kissade på min Lacostetröja – därför dog den
På 1990-talet sköts artisten Carola Häggkvists katt Lilleman till döds. Länge anklagade hon ex-maken Runar Sögaard och i Alex och Sigges podd ”Mardrömsgästen” erkänner ex-predikanten till slut varför han dödade husdjuret.
Han säger att Lilleman ”pissade i varenda kruka” i huset och sedan övergick till Sögaards vita Lacostetröja, som han nyss köpt i Paris. Geväret hämtades och ett nackskott avlossades.
I podden försöker Sögaard nyansera händelsen med att paret tidigare ska ha diskuterat att ”göra sig av med” katten. Nu blev det i stället så att han fick köpa en ny.
– Det var plåster på såren helt klart, för den nya katten var både vackrare och mindre, säger han.
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