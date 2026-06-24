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Ryskt hot får Tyskland att väcka sin sovande spionjätte

People walk past the center for advanced education (ZNAF) at the Federal Intelligence Service (BND) in Berlin, 2019. (Michael Sohn/AP)

Tyskland vill göra sin underrättelsetjänst BND snabbare, större och mer offensiv i mötet med Rysslands hot, skriver Financial Times. En ny lag väntas ge myndigheten större möjlighe…

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Financial Times

Germany’s spy agency comes in from the cold

Berlin wants to loosen the shackles on the BND as…

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