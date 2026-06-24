Ryskt hot får Tyskland att väcka sin sovande spionjätte
Tyskland vill göra sin underrättelsetjänst BND snabbare, större och mer offensiv i mötet med Rysslands hot, skriver Financial Times. En ny lag väntas ge myndigheten större möjlighe…
Financial Times
Germany’s spy agency comes in from the cold
Berlin wants to loosen the shackles on the BND as…
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