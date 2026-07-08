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Sport

Så är det att dela plan med den mytomspunne Messi

Lionel Messi har hittills gjort sju mål i VM. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)

I en säsong spelade Julian Gressel tillsammans med Lionel Messi i Inter Miami. Det här är hans berättelse om hur det är att spela med en av världens bästa fotbollsspelare.

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