Så är det att dela plan med den mytomspunne Messi
I en säsong spelade Julian Gressel tillsammans med Lionel Messi i Inter Miami. Det här är hans berättelse om hur det är att spela med en av världens bästa fotbollsspelare.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen