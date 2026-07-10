Så avslöjades Vita husets inblandning i Fifa-beslutet
Nyheten slog ner som en bomb: USA:s president Donald Trump hade förmått Fifa att häva avstängningen för en av det amerikanska landslagets spelare. Det här är historien som skakar f…
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