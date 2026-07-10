ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sport

Så avslöjades Vita husets inblandning i Fifa-beslutet

President Donald Trump i telefon i sin limousine. (Luis M. Alvarez /AP/TT / AP)

Nyheten slog ner som en bomb: USA:s president Donald Trump hade förmått Fifa att häva avstängningen för en av det amerikanska landslagets spelare. Det här är historien som skakar f…

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen