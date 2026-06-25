Jordbävningarna i Venezuela • Omni förklarar
Så drabbar jordbävningarna ett redan prövat Venezuela
Två stora jordbävningar har drabbat ett Venezuela präglat av över ett decennium av ekonomisk kris och stor ovisshet efter USA:s militära ingripande i januari.
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