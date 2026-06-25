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Jordbävningarna i VenezuelaOmni förklarar

Så drabbar jordbävningarna ett redan prövat Venezuela

En kvinna går förbi en byggnad som skadats i jordbävningen, i La Guaira, Venezuela. (Pedro Mattey /AP/TT / AP)

Två stora jordbävningar har drabbat ett Venezuela präglat av över ett decennium av ekonomisk kris och stor ovisshet efter USA:s militära ingripande i januari.

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