Relationen USA-Kuba • Omni förklarar
Så kan USA använda spionrapporten för att motivera attack mot Kuba
Kubanska spioner har i flera decennier infiltrerat USA:s regering och stöttat vänsterterrorism, enligt en ny rapport från det amerikanska utrikesdepartementet.
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