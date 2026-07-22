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Relationen USA-KubaOmni förklarar

Så kan USA använda spionrapporten för att motivera attack mot Kuba

Personer ur den kubanska armén demonstrerar till stöd för ex-presidenten Raúl Castro framför den amerikanska ambassaden i Havanna i maj, efter att USA åtalat Castro. (Ramon Espinosa /AP/TT)

Kubanska spioner har i flera decennier infiltrerat USA:s regering och stöttat vänsterterrorism, enligt en ny rapport från det amerikanska utrikesdepartementet.

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