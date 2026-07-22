Så klockas cyklisterna i Tour de France: ”Det är här allt avgörs”
Många tror att det är på bergsetapperna som Tour de France avgörs, men de som ansvarar för loppets tidtagning håller inte med. De vet hur avgörande det kan vara att ha koll på målg…
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