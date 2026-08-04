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Maktkampen inom FifaOmni förklarar

Så överspelade Infantino sin hand – sänktes han av två kvinnor?

Infantino och Donald Trump under VM-finalen. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)

Joshua Kushners och Gianni Infantinos gav sig själva alldeles för mycket och deras plan var häpnadsväckande dålig för förbunden som skulle acceptera den.

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