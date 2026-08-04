Maktkampen inom Fifa • Omni förklarar
Så överspelade Infantino sin hand – sänktes han av två kvinnor?
Joshua Kushners och Gianni Infantinos gav sig själva alldeles för mycket och deras plan var häpnadsväckande dålig för förbunden som skulle acceptera den.
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