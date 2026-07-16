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Perspektiv på världen

Så rundade franska polisen dna-lagarna och hittade en serievåldtäktsman

Natascha Pfau wants German authorities to reopen the homicide investigation of her mother, who was killed in 1990. Pfau believes the case could be solved using U.S. commercial DNA databases. (Djamila Grossman/WSJ)

Ett franskt dna-prov som användes för släktforskning, som tagits i strid med landets regler, blev avgörande i jakten på ”Skogarnas rovdjur”. Mannen hade kopplats till fem sexuella…

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The Wall Street Journal

How French Police Skirted European Privacy Laws to Hunt a Serial Rapist

France and other nations debate allowing police to…

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