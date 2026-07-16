Så rundade franska polisen dna-lagarna och hittade en serievåldtäktsman
Ett franskt dna-prov som användes för släktforskning, som tagits i strid med landets regler, blev avgörande i jakten på ”Skogarnas rovdjur”. Mannen hade kopplats till fem sexuella…
The Wall Street Journal
How French Police Skirted European Privacy Laws to Hunt a Serial Rapist
France and other nations debate allowing police to…
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