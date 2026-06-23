Så stoppades en ny katastrof i Tjornobyl: ”Vi gjorde bara vårt jobb”
När Oleksiy Chuprov klättrade uppför de isiga metalltrapporna mot skyddsbågen över reaktor 4 i Tjernobyl gick tankarna till katastrofen 1986. Då exploderade reaktorn i världens vär…
The Wall Street Journal
Inside the Daring Operation to Avert a New Disaster at Chornobyl
Russian aerial campaigns last year endangered nucl…
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