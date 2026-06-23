ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Perspektiv på världen

Så stoppades en ny katastrof i Tjornobyl: ”Vi gjorde bara vårt jobb”

A view of the containment vessel that protects the remains of reactor number four at the former Chernobyl nuclear power plant, after a drone attack, Feb. 14, 2025. (Efrem Lukatsky / AP)

När Oleksiy Chuprov klättrade uppför de isiga metalltrapporna mot skyddsbågen över reaktor 4 i Tjernobyl gick tankarna till katastrofen 1986. Då exploderade reaktorn i världens vär…

Läs hela artikeln
The Wall Street Journal

Inside the Daring Operation to Avert a New Disaster at Chornobyl

Russian aerial campaigns last year endangered nucl…

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen