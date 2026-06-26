M:s halvdag • Experter
Så viktig är partiledaren för sitt partis framgång
Almedalsveckan i Visby är ett av svensk politiks främsta skyltfönster – och ett gyllene tillfälle för partiledarna att nå ut med sitt partis politik.
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