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Så viktig är partiledaren för sitt partis framgång

Arkivbild. Valaffischer från Socialdemokraterna och Moderaterna inför valet 2022. (Anders Wiklund/TT)

Almedalsveckan i Visby är ett av svensk politiks främsta skyltfönster – och ett gyllene tillfälle för partiledarna att nå ut med sitt partis politik.

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