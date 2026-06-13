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Cyklister under Vätternrundan. (Jeppe Gustafsson/TT)
Sport

Sabotage på Vätternrundan – småspik på vägen

Av Ebba Örn
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Någon har slängt småspik på sträckan mellan Godegård och Zinkgruvan på Vätternrundan, rapporterar MVT. Sabotaget har lett till punktering för ett hundratal cyklister, säger cykelloppets vd Oskar Sundblad.

En sopbil har skickats ut för att få bort småspiken.

– Men vi sopar ett varv till för att vara säkra, säger Sundblad.

Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse.

MVT direktrapporterar från loppet
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TT
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