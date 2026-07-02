Sågar villkoren och hyllar Gardell: ”Man blir avis”

Den sportintresserade finansmannen Christer Gardell stöttar flera svenska idrottare ekonomiskt. En av dem är alpintalangen Cornelia Öhlund, som säger till TT att pengarna gör att hon kan resa på ett par träningsläger samt betala sin fystränare.

Hon är samtidigt kritisk till förutsättningarna som ges i Sverige.

– Man blir avis på åkare från andra länder som har en stabil månadsinkomst så fort de kommer med i ett landslag, säger Öhlund som samtidigt hyllar stödet från Gardell.