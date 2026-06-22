Säkerhetschef ansågs jävig – förhandlade miljonavtal

Region Skåne lät sin säkerhetschef förhandla ett nytt miljonavtal med säkerhetsbolaget Avarn trots tidigare jävsbedömning, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. Chefen hade arbetat nio år på Avarn innan han anställdes av regionen 2021.

Avtalet, som tecknades 2023, blev 75 procent dyrare än det tidigare. Experter ifrågasätter beslutet.

– Utifrån betraktat ser det ut som att han har väldigt tydliga kopplingar till företaget. Då ska han inte vara med, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Regionen kallar det en ”olycklig situation” och har låtit en extern juristfirma granska fallet. Slutsatsen var då att säkerhetschefens deltagande var ”mindre lämpligt” men försvarligt. Avtalet med Avarn avslutades hösten 2025 efter flera års interna larm och brister i bevakningen.