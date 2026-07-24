Sålde katt till flicka – sen ska 72-åring velat köpa sex

Till vänster: En kattunge fotograferad i New York i juni 2025. Till höger: En parkering i Göteborg fotograferad i april 2025. Ingen av bilderna har någon koppling till innehållet i artikeln.

Efter att en man hade sålt en katt till en 17-årig flicka i Piteå erbjöd han henne pengar i utbyte mot oralsex, skriver Piteå-Tidningen. Han åtalas nu för försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

17-åringen ska ha kommit i kontakt med mannen – som är 72 år gammal – genom Blocket. Efter att ha åkt hem med katten till flickan ska han ha skrivit ett sms där han erbjöd henne pengar tillbaka för köpet om hon gav honom oralsex. Därefter ska han ha suttit kvar på parkeringen utanför hennes bostad, tills hennes pojkvän uppmanade honom att åka därifrån.

Mannen har hävdat att han trodde att flickan var över 20 år. Åklagaren menar emellertid att mannen borde ha vetat hur gammal hon var, eftersom de hade talat om hans barnbarn som var i samma ålder.