Sällsynt uggla lockar stor publik i Bohuslän
Fågelentusiaster samlas utanför Uddevalla i hopp om att få syn på en slaguggla som är på tillfälligt besök, rapporterar P4 Väst.
Ugglan visade upp sig i en björk mellan Ljungskile och Uddevalla. Nyfikna människor har tagit med sig sina kameraobjektiv, stativ och fällstolar för att försöka knäppa en bild av ugglan.
– Ugglor är väl alltid roliga. Alla fåglar är spännande, men det är ju speciellt i och med att den inte är så vanlig här nere, säger fågelskådaren Svante Ljungqvist.
bakgrund
Slaguggla
Wikipedia (sv)
Slaguggla (Strix uralensis) är en medelstor nattaktiv uggla av släktet Strix, med nio underarter i Europa och norra Asien. Den norra populationen häckar på tajga med grovstammiga barrträd och myrar medan den lilla populationen som återfinns i södra Europa häckar i bok- och bergsskogar. Det globala beståndet kategoriseras som livskraftigt.
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