Fågelentusiaster samlas utanför Uddevalla i hopp om att få syn på en slaguggla som är på tillfälligt besök, rapporterar P4 Väst.

Ugglan visade upp sig i en björk mellan Ljungskile och Uddevalla. Nyfikna människor har tagit med sig sina kameraobjektiv, stativ och fällstolar för att försöka knäppa en bild av ugglan.

– Ugglor är väl alltid roliga. Alla fåglar är spännande, men det är ju speciellt i och med att den inte är så vanlig här nere, säger fågelskådaren Svante Ljungqvist.