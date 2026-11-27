En utdragen grannfejd i Sandnäset utanför Luleå tros ha slutat med mordet på en 74-årig man i december förra året. Två av mannens släktingar står nu inför rätta misstänkta för mordet, och en central del av bevisningen mot paret är en ljudinspelning från en dashcam i deras bil, rapporterar TV4 Nyheterna.

I inspelningen hörs kvinnan säga ”Vi är mördare, fattar du?”, varpå mannen svarar:

– Ja, det är coolt.

Ett tänkbart motiv enligt åklagaren är att paret hyrde ett gårdshus av 74-åringen, som i sin tur ville få dem vräkta.