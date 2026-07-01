Sångaren från Village People död – skrev hiten ”YMCA”

Artisten Victor Willis är död, rapporterar flera internationella medier. Willis var en av de ursprungliga medlemmarna i discobandet Village People och han skrev flera av deras hits, bland annat ”YMCA” och ”In the Navy”.

Victor gick bort måndagen den 30 juni 2026 efter en kort men aggressiv sjukdom. ”Vi ber om att få sörja i fred”, skriver bandet på sin officiella Facebooksida.

Willis beskrivs som viktig för bandets estetik, som blandade disco och teater och var utklädda till stereotypa machofigurer. Han klädde bland annat ut sig till polis och sjöofficer.

Victor Willis blev 74 år.