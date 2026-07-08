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Tullpersonal med hund undersöker en container i Helsingborgs hamn. Arkivbild. (Josefine Stenersen/SvD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Narkotikasmugglingen till Sverige

Sänkt straff i kokainmål – man har lämnat uppgifter

Av Tomas Ekelund
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Hovrätten fastställer i stora drag tingsrättens domar mot flera män efter ett jättebeslag av kokain i Malmö i maj 2025. En banancontainer innehållande en stor mängd kokain hämtades i Helsingborgs hamn och lastades om på en parkeringsplats i Landskrona. Därefter kördes kokainet till en lägenhet i Malmö där det senare beslagtogs av polisen.

För två män, som döms för att ha kört lastbilen respektive deltagit i omlastningen, står domarna om åtta års fängelse och livstids utvisning fast.

En tredje man, som förvarat kokainet i sin lägenhet, får sitt fängelsestraff sänkt från sju till sex år sedan han lämnat uppgifter till utredningen.

– Hovrätten bedömer att de uppgifter som mannen lämnade var av sådan betydelse att de kunde hjälpa utredningen framåt i viktiga delar, säger hovrättsrådet Ingela Sundin.

Totalt dömdes fem män i tingsrätten i april i år. Av dem överklagade initialt fyra personer domen men i ett av fallen drogs överklagan tillbaka, enligt SVT Nyheter Skåne.

Även hovrätten dömer två män för synnerligen grovt narkotikabrott
pressmeddelande · www.domstol.se
Polisen hittade runt 200 kilo kokain i lägenheten i Malmö
TT
Ska ha funnits 1 500 kilo kokain i containern
Sveriges Television
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