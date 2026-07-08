Sänkt straff i kokainmål – man har lämnat uppgifter

Hovrätten fastställer i stora drag tingsrättens domar mot flera män efter ett jättebeslag av kokain i Malmö i maj 2025. En banancontainer innehållande en stor mängd kokain hämtades i Helsingborgs hamn och lastades om på en parkeringsplats i Landskrona. Därefter kördes kokainet till en lägenhet i Malmö där det senare beslagtogs av polisen.

För två män, som döms för att ha kört lastbilen respektive deltagit i omlastningen, står domarna om åtta års fängelse och livstids utvisning fast.

En tredje man, som förvarat kokainet i sin lägenhet, får sitt fängelsestraff sänkt från sju till sex år sedan han lämnat uppgifter till utredningen.

– Hovrätten bedömer att de uppgifter som mannen lämnade var av sådan betydelse att de kunde hjälpa utredningen framåt i viktiga delar, säger hovrättsrådet Ingela Sundin.

Totalt dömdes fem män i tingsrätten i april i år. Av dem överklagade initialt fyra personer domen men i ett av fallen drogs överklagan tillbaka, enligt SVT Nyheter Skåne.