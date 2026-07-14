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(TT)
Narkotikasmugglingen till Sverige

Tullens knarkbeslag ökar – över sex ton på ett halvår

Av Anders Hovne
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Tullverket tog över sex ton narkotika i beslag under årets sex första månader, rapporterar TT. Det är en ökning med 900 kilo jämfört med motsvarande period förra året. Bland annat genomfördes ett rekordstort kokainbeslag i januari, tre ton.

En stor del av de totala beslagen utgörs av tabletter, bland annat tramadol och bensodiazepiner.

Beslagen av heroin, amfetamin och cannabis minskade jämfört med samma period förra året.

Rekordbeslaget gjordes i Helsingborg
TT
Se Tullverkets beslagsstatistik
www.tullverket.se
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