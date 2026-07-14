Tullens knarkbeslag ökar – över sex ton på ett halvår
Tullverket tog över sex ton narkotika i beslag under årets sex första månader, rapporterar TT. Det är en ökning med 900 kilo jämfört med motsvarande period förra året. Bland annat genomfördes ett rekordstort kokainbeslag i januari, tre ton.
En stor del av de totala beslagen utgörs av tabletter, bland annat tramadol och bensodiazepiner.
Beslagen av heroin, amfetamin och cannabis minskade jämfört med samma period förra året.
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