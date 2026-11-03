Utrikes • Omni förklarar
Sarah Huckabee Sanders är fortfarande lojal – ger det Trump ett bakslag?
Även i Arkansas, traditionellt ett av hans starkaste fästen, växer motviljan mot Donald Trumps politik. Hur påverkar det en av hans trognaste allierade – som stått bakom honom i tio år?
Kommer Sarah Huckabee Sanders koppling till presidenten stärka henne ytterligare – eller gör den så att ett av Trumps säkraste kort ger honom bakslag i mellanårsvalet?
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