Sarah Huckabee Sanders kampanjade för Trump efter att han säkrat den republikanska nomineringen 2024.

Även i Arkansas, traditionellt ett av hans starkaste fästen, växer motviljan mot Donald Trumps politik. Hur påverkar det en av hans trognaste allierade – som stått bakom honom i tio år?

Kommer Sarah Huckabee Sanders koppling till presidenten stärka henne ytterligare – eller gör den så att ett av Trumps säkraste kort ger honom bakslag i mellanårsvalet?