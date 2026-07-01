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Illustrationsbild. (Fredrik Sandberg/TT)
Valet 2026Valrörelsen

SD-politiker hotade vakter med sin makt – och försökte bita dem

Av Kinga Sandén
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En SD-ledamot i Linköpings kommunfullmäktige lämnar sina uppdrag och hoppar av valkampanjen efter att han åtalats för att ha angripit tre ordningsvakter. Det rapporterar Corren.

Ordningsvakterna skulle föra bort den kraftigt berusade mannen från en konsert i december, berättar de i polisförhör. Vakterna uppger att politikern hotade med att använda sitt politiska inflytande mot dem. Han ska också ha försökt bita dem i händer, armar och ben.

Politikern förnekar brott och säger sig inte minnas vad som hänt. Till partiet har han sagt att han lämnar sina uppdrag och sin kandidatur av personliga skäl.

– Hade han inte avsagt sig själv så hade vi hamnat i ett läge där han hade blivit utesluten helt enkelt, säger SD:s gruppledare i kommunen Jörgen Ring till Corren.

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Vänsterpartiet 2,0 %

Kristdemokraterna 1,8 %

Moderaterna 1,7 %

Liberalerna 1,6 %

Miljöpartiet 1,1 %

Centerpartiet 1,1 %

Socialdemokraterna 1,1 %

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