Sverigedemokraten Pontus Andersson Garpvall vill att pyroteknik legaliseras på allsvenska arenor. Det skriver han i en enskild motion till riksdagen, enligt TT.

”Polisen hade kunnat lägga stora delar av dessa resurser på att bekämpa andra typer av mer allvarliga brott”, står det i motionen.

Andersson Garpvall anser att man misslyckats med att lösa frågan om pyro trots att debatten pågått i flera år. Samtidigt vill han se hårdare straff för den som kastar in bengaler.